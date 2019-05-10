بيكهام ممنوع من قيادة سيارته لمدة 6 أشهر

2019/05/10 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أصدرت محكمة في المملكة البريطانية المتحدة، حكماً بمنع قائد منتخب إنجلترا السابق، ديفيد بيكهام، من قيادة السيارة لمدة ستة أشهر ودفع غرامة قدرها 750 جنيه إسترليني بعد الاعتراف باستخدام هاتفه أثناء القيادة في تشرين الثاني 2018.

بيكهام البالغ من العمر 44 عاماً، لم يظهر أي رد فعل بعد مثوله أمام القضاء أمس الأربعاء بعد اصدار القاضي قرار الحكم.

وقد ظهر ديفيد بيكهام، وهو يرتدي بدلة رمادية حادة وربطة عنق عند وصوله الى المحكمة.

وأمر القاضي مور بيكهام بالوقوف ثم قال: “أنك لا تزال تشكل خطرًا على الآخرين.



أنا امنع لمدة ستة أشهر من قيادة اب سيارة أو دراجة نارية”.



مؤكداً أن القرار يسري مفعوله من لحظة نطق الحكم.

وحاول محامي بيكهام اقناع القاضي بتخفيف الحكم على موكله خاصة ما يتعلق بحظر قيادة السيارة لان قائد منتخب إنجلترا السابق، تعود على نقل اطفاله الأربع الى المدرسة.

يشار الى انه في 21 تشرين الثاني من العام الماضي وفد حدود الساعة 1 بعد الظهر، تم تصوير ديفيد بيكهام من قبل احد الاشخاص وهو ينظر الى الهاتف في حضنه خلال قيادته للسيارة من دون الانتباه الى الطريق.

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