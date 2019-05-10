تجنباً للعطش.. لا تتناول هذه الأغذية والمشروبات

2019/05/10 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} مع حلول شهر رمضان المبارك وامتناع الصائمين عن تناول الماء لساعات طويلة، ينصح خبراء تغذية بالابتعاد عن مجموعة من الأطعمة التي تجعلنا نشعر بالعطش.

ويفقد الإنسان الماء الذي يتناوله من خلال التعرق والتنفس والتبول، كما أن بعض الأطعمة والمشروبات تجعلنا نشعر بالجفاف ونطلب المزيد من الماء.لذا ينصح موقع "فوود"بناء على آراء أطباء وأخصائيين بتجنب القائمة التالية وخصوصا في شهر رمضان، كونها تجعلنا نشعر بالعطش:الشاي والقهوةيعد أي مشروب يحتوي على الكافيين مدرا للبول، وبالتالي فإن تناوله سيجعل الشخص يشعر بالعطش.



كذلك يسرع الكافيين الجفاف في الجسم.الأطعمة المالحةيدفع أي طعام يحتوي على نسبة عالية من الأملاح والصوديوم مثل الجبن المطبوخ والهوت دوغ والمخبوزات والمعلبات، للشعور بالعطش والإقبال على تناول الماء، حيث يؤدي ارتفاع الصوديوم بالجسم إلى فقدان السوائل، التي تعمل على إذابته عندما يظهر في الملح.يتطلب الجسم كميات كبيرة من الماء بعملية استقلاب النيتروجين الذي يظهر في الأغذية الغنية بالبروتين، لأن الخلايا قد تفقد الماء بشكل كبير، مما يجعلك تشعر بالجفاف.الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكرتزيد المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر من الإحساس بالعطش لأنها تزيد من مستوى فقدان السوائل بالجسم.



وتشكل هذه الفئة من المشروبات بيئة حمضية يمكن أن تضعف الأنزيمات وتقلل من قدرة الجسم على تخزين المياه الضرورية لاستقلاب كل السكر الزائد بالجسم.التوابلتمتص الأغذية الغنية بالبهارات والتوابل السوائل من الجسم مما يسبب جفافه والإحساس بالعطش.انتهى

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