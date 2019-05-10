الأزهر يدين تفجير جميلة ويشدد على رفض استهداف الأبرياء

2019/05/10 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أدان الأزهر الشريف بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف سوقًا شعبية بمنطقة مدينة الصدر شرق العاصمة بغداد، مساء أمس الخميس.

وأكد الأزهر الشريف في بيان أن "مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية تجردوا من إنسانيتهم ولم يراعوا حرمة الدماء ولا شهر رمضان الفضيل،" مشدداً على أنَّ "استهداف الأبرياء عمل ترفضه كافة الأديان والشرائع السماوية".وتقدم الأزهر الشريف "بخالص التعازي لأسر الضحايا ولدولة العراق حكومة وشعبًا، داعيًا الله ـ سبحانه - أنْ يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويُلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأنْ يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.وكان انتحاري ينتمي لعصابات داعش الارهابية فجر نفسه مساء أمس الخميس في سوق جميلة شرق بغداد أسفر عن استشهاد 8 أشخاص وإصابة أكثر من 10 آخرين.انتهى

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