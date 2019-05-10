2019/05/10 | 17:50

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رجل دين إيراني: صاروخ واحد يكفي لتدمير الأسطول الأمريكي

متابعة/ خطوة برس

ذكرت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء نقلا عن رجل دين إيراني كبير في خطبة الجمعة إن الأسطول البحري الأمريكي ”يمكن تدميره بصاروخ واحد“ وذلك تعليقا على توجه حاملة طائرات أمريكية إلى الخليج.

وأعلنت هيئة قناة السويس المصرية أن حاملة الطائرات أبراهام لنكولن، التي أرسلتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط تحذيرا لإيران، عبرت القناة يوم الخميس.

وقالت الوكالة نقلا عن رجل الدين آية الله يوسف طبطبائي نجاد من مدينة أصفهان في وسط البلاد ”أسطولهم ذو المليار (دولار) يمكن تدميره بصاروخ واحد“.

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