وزارة المالية في إقليم كردستان تسترجع مبالغ تسلمها برلمانيون

2019/05/10 | 17:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شكلت وزارة المالية في إقليم كردستان، لجنة للتحقيق بملف تسلم عدد من أعضاء البرلمان السابق، مبالغ تمثل مكافآت نهاية الخدمة.

ويوضح كتاب للوزارة بتاريخ الرابع عشر من نيسان الماضي، ان وزير مالية الإقليم شكل لجنة مكونة من ثلاثة اشخاص للتحقيق بصرف ثمانية وأربعين مليون دينار لكل عضو في البرلمان السابق كمكافآت نهاية الخدمة، بدون استحقاق عدد منهم لتلك المبالغ، بعد فوزهم بعضوية البرلمان الحالي، فيما دعت رئاسة الادعاء العام في الإقليم، وزارة المالية للتحقيق بالملف، وإلزام أعضاء البرلمان بإعادة المبالغ.

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