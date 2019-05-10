نصيف: أهم مشروع ببغداد يقف على ابواب الابتزاز

2019/05/10 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، ان أهم مشروع في العاصمة بغداد يقف على ابواب الابتزاز والمبتزين ويتنقل بين تأجيلات الوزارات، مشيرة الى

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