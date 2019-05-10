لاتحاد الفرنسي يعلن عقولة نيمار

2019/05/10 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بصفة رسمية عن عقوبة البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان.

وذكر الاتحاد في بيان رسمي، أن “نيمار سيعاقب بالإيقاف

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