نائب عن نينوى يتهم كتلاً بعرقلة حل مجلس المحافظة

2019/05/10 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ أعلن النائب عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري، ان هناك كتلا شيعية وسنية لا تريد حل مجلس المحافظة.وقال الشمري في تصريح صحفي، ان “الكتل السنية التي تعمل على عدم حل مجلس محافظة نينوى هي المشروع العربي، وكذلك كتلة المحور وبعض الجهات الاخرى لا تريد حل مجلس محافظة نينوى ولكل منها اسبابها”.وأضاف الشمري، ان “المشروع العربي وكتلة المحور لديهما اطماع ان يكون المحافظ منهما”، اما بالنسبة الى الاخرين فهم يخشون اذا ما تم حل مجلس محافظة نينوى امتداد الامر على مجالس المحافظات الاخرى وبالتالي هم لديهم مكاسب ومصالح فلا يسعون الى حل هذه المجالس”، مضيفا،”نحن نعمل على حل مجلس المحافظة وندعم ذلك”.

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