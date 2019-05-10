2019/05/10 | 18:01

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شهر رمضان اصلاحٌ للفرد والمجتمع ..



عنوان خطبة المرجعية

رمضان كريم

شهر رمضان اصلاحٌ للفرد والمجتمع ..



عنوان خطبة المرجعية

الجمعة 10 مايو 2019 - 17:29

شهر رمضان اصلاحٌ للفرد والمجتمع ..



عنوان خطبة المرجعية

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