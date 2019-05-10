نائب عن الفتح يطالب الحكومة بتزويد البرلمان بقائمة خاصة بأعداد القوات الأميركية

2019/05/10 | 18:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وطالب النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي الحكومة بتزويد البرلمان قائمة باعداد القوات الأميركية المتواجدة في العراق.و يأتي هذا التطور في الوقت الذي زعم الكونغرس الأميركي بوجود 50 الف عسكري أميركي في العراق.الأمر الذي اثار حفيظة القوى السياسية بالتزامن مع انهاء العمليات العسكرية ضد عصابات داعش الإرهابي .

انتهى ع.س

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