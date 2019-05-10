ضبط عدد من المسافريـن بحوزتهم وثائق مزورة في مطار بغداد

2019/05/10 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن ضبط 3 مسافرين بحوزتهم وثائق مزورة في منفذ مطار بغداد الدولي .وذكرت الهيئة انها ، ” ضبطت عراقية مسافرة مع ابنتها بحوزتهما جوازات سفر هولندية كانتا ترومان السفر الى مصر على متن الخطوط الجوية المصرية ، وكذلك ضبط مسافر بنغالي الجنسية بحوزته (سمة دخول ومغادرة مزورة) .واشارت الى […]

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