بالصور : الشطرة تهدم مسجدا عمره اكثر من مائة وسط استياء شعبي

2019/05/10 | 18:12

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شبكة اخبار الناصرية:

ابدى ناشطون استيائهم اليوم بسبب قيام ديوان الوقف الشيعي بهدم جامع الشطرة الكبير والذي يزيد عمره عن المائة عام لاغراض استثمارية .

وتداول الناشطون صورا للمسجد وقد هدمت قاعاته ولم يتبق منه سوى منارته التاريخية والتي شيدت في العام 1903 من قبل السلطان العثماني عبد الحمدي الثاني .





شبكة اخبار الناصرية:ابدى ناشطون استيائهم اليوم بسبب قيام ديوان الوقف الشيعي بهدم جامع الشطرة الكبير والذي يزيد عمره عن المائة عام لاغراض استثمارية .وتداول الناشطون صورا للمسجد وقد هدمت قاعاته ولم يتبق منه سوى منارته التاريخية والتي شيدت في العام 1903 من قبل السلطان العثماني عبد الحمدي الثاني .وناشد الناشطون الجهات الحكومية المختصة ووزارة الثقافة بانقاذ المنارة التاريخية والابقاء عليها بعد ان هدم الجزء الاكبر من الجامع ، كونها رمز حضاري ومعماري قديم .

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