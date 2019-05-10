القبض على اثنين من ابرز مروجي الحبوب المخدرة في الرمادي

2019/05/10 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصدر في شرطة الانبارالقبض على اثنين من ابرز مروجي للحبوب المخدرة شرقي الرمادي.

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