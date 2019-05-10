امانة بغداد ترفع الكتل الكونكريتية عن موقعين مهمين وسط العاصمة

2019/05/10 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، الجمعة، عن رفع الكتل الكونكريتية عن موقعين مهمين وسط العاصمة .

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