محلل سياسي يتوقع ان ينفذ داعش هجمات اخرى في بغداد خلال رمضان

2019/05/10 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال واثق الهاشمي، رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية إن انفجار بغداد، ليلة أمس، يشير إلى أن خلايا "داعش" النائمة التى استغلت شهر رمضان لتنفذ ضربة من هذا النوع.

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