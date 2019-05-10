الداخليـة تقر قيافة وزي عسكري جديد لمنتسبيـها

2019/05/10 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية عن اقرار قيافة وزي عسكري جديد لمنتسبيها وضباطها.وناقش الوكيل الأقدم للوزارة عقيل الخزعلي خلال اجتماع هيئة رأي الوزارة الخامس لسنة ٢٠١٩ ، ضوابط عمل مديرية ادارة المواد البشرية، واعمال اللجنة المشكلة لغرض اعادة النظر بقانون وزارة الداخلية رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٦ .كما تطرق المجتمعون الى موضوع الأمن الوقائي لتحصين منسوبي […]

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