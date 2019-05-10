الثقافة والاعلام تبارك اختيار رئاسة اتحاد الادباء والكتاب واعضاء المكتب التنفيذي في العراق

2019/05/10 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باركت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار في مجلس النواب اختيار رئاسة الاتحاد العام للادباء والكتاب في العراق وامانته العامة واعضاء المكتب التنفيذي.

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