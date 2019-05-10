2019/05/10 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / زراعة ذي قار يدعو الى متابعة ظاهرة الصيد الجائر للاصبعيات

10/05/2019 18:15:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

دعا مدير دائرة زراعة محافظة ذي قار فرج ناهي ،الجمعة، الجهات المعنية وإدارات الوحدات الإدارية إلى التشديد على متابعة ظاهرة الصيد الجائر للاصبعيات التي أطلقتها الدائرة مؤخرا والبالغ عددها أكثر من 50 مليون إصبعية.

وذكر بيان لـ ناهي تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "هذه الظاهرة لازالت مشخصة وخصوصا في المناطق التي شهدت إطلاق هذه الاصبعيات خلال هذا الموسم نتيجة ضعف المتابعة والإجراءات اللازمة والتي لاتسهم في الحد منها".

واشار إلى أن" وفرة المياه وتحسن نوعيتها وانخفاض نسبة التراكيز الملحية أسهمت في إطلاق هذا العدد الكبير من الاصبعيات كون البيئة الحالية مناسبة لنمو الثروة السمكية وتعويض الفترة السابقة والتي تتطلب الحفاظ عليها"

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