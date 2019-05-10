مشعان الجبوري يهاجم مجلس مكافحة الفساد: تهديدكم لا يخيفنا

2019/05/10 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]هاجم النائب السابق مشعان الجبوري، الجمعة، مجلس مكافحة الفساد، بعد ان توعد الاخير مطلقي الاتهامات في الإعلام بالعقاب، في حال لم يقدموا ما بحوزتهم من ادلة خلال اسبوعين.

وذكر الجبوري في تغريدة له على صفحته الشخصية في "تويتر"، اليوم 10 ايار 2019، تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي ان "مجلس مكافحة الفساد يتوعد مطلقي الاتهامات في الإعلام بالعقاب ان لم يقدموا له ما بحوزتهم من ادلة خلال اسبوعين".وزاد: "هذا الاعلان يحول مهمة المجلس من مكافحة الفساد الى منع الحديث عنه، وهذا التهديد لا يخيفنا ولن نسكت عن فضحهم ولن نقدم له ادلتنا قبل ان يضع احد كبار الفاسدين في السجن".وكان المجلس الاعلى لمكافحة الفساد قد أشار الى إتخاذ اجراءات قانونية بحق الجهات والشخصيات التي تطلق اتهامات بحق المسؤولين الحكوميين في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وطالب مطلقي التهم بضرورة تقديم الأدلة اليه خلال أسبوعين.

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