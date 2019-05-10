2019/05/10 | 18:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تعرف على أشهر الأماكن السياحية في محافظة البصرة) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: xS-NJ-EmyaQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تعرف على أشهر الأماكن السياحية في محافظة البصرة) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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