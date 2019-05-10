احالة ثلاثة موظفي في صحة الانبار الى القضاء لتورطهم بفساد    

2019/05/10 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن مصدر مسؤول في حكومة الانبار المحلية ، الجمعة، عن احالة ثلاثة من موظفي دائرة صحة الانبار على خلفية الاشتباه بتورطهم بعمليات فساد مالي واداري في مهام عملهم الوظيفي .وقال المصدر في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” نزاهة الانبار مسنودة بقوة امنية داهمت دائرة صحة الانبار وسط مدينة الرمادي، واعتقلت ثلاثة […]

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