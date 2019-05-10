2019/05/10 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / مجلس نينوى :اجراءات انتخاب محافظ جديد لا تزال حتى الآن ضمن المدد القانونية

10/05/2019 18:25:00 PM |

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واع / مكتب نينوى / م .خ

اعلن نائب رئيس مجلس محافظة نينوى نور الدين قبلان، الجمعة، ان المجلس يعمل لحد الآن ضمن المدد القانونية في انتخاب محافظ جديد.





وذكر قبلان في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان"اجراءات انتخاب محافظ جديد لا تزال حتى الآن ضمن المدد القانونية"، مشيرا الى ان"باب الترشيح تم غلقه يوم الثلاثاء الماضي، ونحن الآن في انتظار تحديد موعد جلسة لمجلس المحافظة للتصويت على محافظ جديد، مرجحا ان يكون موعد الجلسة في بداية الاسبوع القادم".

وعن موقفهم في حال قرر القضاء اعاد المحافظ المقال نوفل العاكوب، شدد قبلان على ان"كل شيء جائز لكن نحن لا نستطيع التكهن بما سيصدره القضاء ونحن ماضون في اجراءاتنا القانونية لانتخاب محافظ جديد"، مشددا على ان"القضاء هو الفيصل في عملية اعادة المحافظ المقال ام لا ".





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