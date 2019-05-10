2019/05/10 | 18:52

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المالكي لـ”خطوة برس”: الكتل السياسية تستخدم استجوابات الوزراء لهذا الغرض

بغداد/ خاص – خطوة برس

قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، اليوم الجمعة، إن على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إكمال الكابينة الوزارية خلال شهر رمضان الحالي لكي لا تتعرض حكومته لـ”هزة”، فيما أشار الى أن الكتل السياسية تستخدم استجواب الوزراء في مناكفاتها.

وقال المالكي في حديث لـ”خطوة برس” إن “على رئيس الوزراء حل قضية الكابينة في رمضان لأن الحكومة ملزمة بتطبيق جدولها الحكومي”، لافتا الى أن “عدم الجدية بحسم الوزارات الأربع المتبقية سيجعل حكومة عبد المهدي عرضة لهزة جديدة”.

وفيما يتعلق بملفات استجواب الوزراء، قال المالكي إن “هناك الكثير من الملفات لاستجواب عدد من الوزراء، ولكن موضوع الاستجوابات يخضع لإرادات سياسية وضغوطات تمارس نتيجة المناكفات”، مبينا أن “كل كتلة تعمل على استجواب الوزير الذي ينتمي لكتلة أخرى استجوبت وزيرها”.

وشدد المالكي على ضرورة “الخروج بموقف موحد بين الكتل السياسية وحل الكثير من الخلافات على أساس التفاهمات المبنية بالحوار بعيدا عن التشنج”.

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