2019/05/10 | 18:53

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حكومة بابل تباشر بإجراءات تحويل الاجراء اليوميين الى متعاقدين

بغداد/...



وجه محافظ بابل، كرار العبادي، الجمعة، باستكمال إجراءات تحويل جميع الأجراء اليوميين إلى عقود.

وذكر المكتب الإعلامي للعبادي، في بيان تلقته "عين العراق نيوز"، أن "مُحـافظ بابل يوجه دوائر المحافظة باستكمال إجراءات تحويل كافة الإجراء اليوميين إلى عقود".

وبحسب البيان، "أمهل العبادي دوائر المحافظة كافة رفع الإجراءات إلى اللجنة المركزية المختصة خلال اسـبوعين"، مؤكداً على ضرورة "دخول شهـر حزيران المقبل مع إنهاء ملـف الإجراء اليوميـين وذلك بتحويلهم إلى عـقود".انتهى2

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