2019/05/10 | 18:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اشهى الاكلات العراقية يومياً مع الشيف عباس (5 الى 6 مساءاً)) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: hRSB8rWccbI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اشهى الاكلات العراقية يومياً مع الشيف عباس (5 الى 6 مساءاً)) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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