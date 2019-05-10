الداخلية تكشف عن الزي العسكري الجديد لمنتسبيها

2019/05/10 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن اقرار زي عسكري جديد لضباط ومنتسبي الوزارة.وبحسب بيان نشره موقع الوزارة، فأنه خلال اجتماع هيئة الرأي الخامس لسنة ٢٠١٩ برئاسة الوكيل الاقدم عقيل الخزعلي تم إقرار القيافة والزي العسكري المقترح لضباط ومنتسبي وزارة الداخلية الجديد.

واضاف البيان "ناقش المجتمعون أيضا موضوع الامن الوقائي لتحصين منسوبي وزارة الداخلية ضد المخدرات والمؤثرات العقلية، وتحديد آليات لاستيفاء اجور الخدمات التي تقدمها دوائر وزارة الداخلية الخدمية، في حين تمت مناقشة إعادة انتشار وتدوير أفواج الطوارئ بما يضمن قيامها بواجباتها دون أية معوقات وتحقيق العدالة بين المنتسبين، فضلا عن إقرار الآلية المناسبة لارتباط شعب انضباط الشرطة في المحافظات من الناحية الادارية والفنية لضمان الاستفادة القصوى منها، كما جرى مناقشة ضوابط ترقية الضباط من رتبة عقيد صعوداً وتحديد الرتبة والمنصب الملائم تبعاً لارتباط واهمية الدائرة اوالتشكيل".

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