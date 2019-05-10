فرنسيون يطردون سفينة سعودية كانت تنوي نقل أسلحة

وكان وزير القوات المسلحة الفرنسي قال، الأربعاء، إن هناك شحنة أسلحة في لو هافر على وشك أن يتم نقلها.
وبعدها، دعت منظمات غير حكومية متعدد إلى منع السفينة السعودية من الوصول إلى الساحل، وتجمع متظاهرون على رصيف الميناء ينددون ببيع أسلحة للسعودية.
وأصبح بيع الأسلحة إلى السلطة في السعودية موضوع نقاش على نحو متزايد في فرنسا بعد تحقيق أجرته مجموعة "Disclose" الفرنسية اكدت فيه أن الأسلحة الفرنسية قد استخدمت لقتل المدنيين في اليمن.
وقال جيفري ليفولسي، أحد الصحفيين الذين عملوا في تحقيق: "ما زلنا نتوقع أن يتم شحن هذه الأسلحة في مرحلة ما من لوهافر".
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