الريال الايراني يواصل انهياره .. وانخفاض قياسي جديد

2019/05/10 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ فقد الريال الإيراني ما يقارب 10 في المئة من قيمته مقارنة بالأسبوع الماضي، مع تشديد العقوبات الأميركية وإعلان نظام طهران تنصله من التزامات في الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وسجل الريال الإيراني انخفاضا جديدا وصل الجمعة إلى أكثر من 156.5 ألف ريال لكل دولار، وفق مواقع صرف عملات أجنبية ترصد حركة العملة الإيرانية في السوق السوداء، علما أنه كان بداية العام الجاري نحو 11.2 ألف ريال.

وقد انخفض الريال الإيراني الثلاثاء إلى نحو 154 ألفا عندما أعلنت طهران نيتها عدم الالتزام ببعض البنود في الاتفاق النووي.

وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب أعلنت الشهر الماضي عزمها إنهاء الإعفاءات الممنوحة لثماني دول تشتري الخام الإيراني بغية "تصفير" صادرات طهران النفطية، ما جعل الريال الإيراني ينخفض بحدة إلى نحو 144 ألفا مقابل كل دولار.

ويتزامن هبوط العملة الإيرانية مع إرسال الولايات المتحدة قوة هجومية مكونة من حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" وقاذفات قنابل إلى الخليج، وذلك ردا على "مؤشرات وتحذيرات" مثيرة للقلق من إيران.

يذكر أن طهران ثبتت سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي عند 42.1 ألف ريال.

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