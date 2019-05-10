الاحتلال يقمع مسيرة سلمية شمال الضفة الغربية

2019/05/10 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب طفل فلسطيني بعيار معدني في الظهر والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي للمسيرة الأسبوعية السلمية في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية شمال الضفة

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