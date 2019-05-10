2019/05/10 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد المجلس الأعلى لمكافحة الفساد جلسته الحادية عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وحضور أعضاء المجلس رئيس ديوان الرقابة المالية رئيس هيأة النزاهة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجلس الأعلى لمكافحة الفساد يتوعد باتخاذ الاجراءات القانونية بحق مطلقي الاتهامات دون دليل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المجلس الأعلى لمكافحة الفساد يتوعد باتخاذ الاجراءات القانونية بحق مطلقي الاتهامات دون دليل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).