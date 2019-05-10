لجنة فنيـة للمفاضلـة بين تمثالي المتنـبي في بغداد

2019/05/10 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم وزارة الثقافة والسياحة والآثار تشكيل لجنة فنيـة من المختصين للمفاضلة بين تمثالي المتنبي ، الموجود احدهما في المكتبة الوطنية والاخر عند نهر دجلة بالقرب من موقع القشلة التراثي، لاختيار الافضل بينهما.وذكر وزير الثقافة عبد الامير الحمداني ، في تصريح صحفي ان “التمثال الموجود في المكتبة الوطنية يحتاج الى بعض المعالجات البسيطة ، لكن […]

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