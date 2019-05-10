14 مصابا بالرصاص جراء قمع الاحتلال لمسيرات العودة على حدود غزة

2019/05/10 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأفاد شهود عيان ومصادر طبية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة خلف التلال والكثبان الرملية وداخل آلياتها العسكرية، باغتت عشرات الفتية والشبان العزل عند اقترابهم من السياج الفاصل شرق المخيم بوابل من قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق تم علاجهم ميدانيا من قبل الطواقم الطبية المتواجدة في المنطقة.وتوافد آلاف الفلسطينيين اليوم الجمعة إلى مخيمات العودة شرق قطاع غزة للمشاركة في فعاليات جمعة "موحدون في مواجهة الصفقة".

انتهى.ص.هـ.ح.

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