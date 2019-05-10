الجيش السوري يتصدى لهجوم المجموعات المسلحة بريف حماة الشمالي

2019/05/10 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مصدر ميداني إن مسلحي تحرير الشام شنوا هجوماً عنيفاً على جبهة كفر نبودة من جهة قرية القصابية جنوب إدلب وناحية خان شيخون في معرة النعمان بريف إدلب لوقف تقدم الجيش باتجاه البلدتين.وأضاف المصدر أن الجيش تمكن من التصدي للهجوم وكبّد المسلحين خسائر في العديد والعتاد. انتهى.ص.هـ.ح.

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