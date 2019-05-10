لافروف: تصرفات أمريكا في اليابان تشكل تهديدا لروسيا

2019/05/10 | 19:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي مع نظيره الياباني، تارو كونو، إن موسكو ترى أن نشر عناصر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي في اليابان وتصعيد الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة يشكل تهديدا.وقال لافروف بعد محادثاته مع وزير الخارجية الياباني تارو كونو: “لقد لفتنا الانتباه مرة أخرى إلى عدد من […]

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