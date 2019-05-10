منظمة العفو الدولية تندد بمحاكمة الإمارات لـ 8 لبنانيين

2019/05/10 | 19:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصفت منظمة العفو الدولية محاكمة ثمانية لبنانيين موقوفين لدى دولة

الإمارات العربية بأنها جائرة وملفقة.

وأضافت أن الموقوفين أُجبروا على الاعتراف تحت التعذيب بإنشاء خلية

إرهابية وخططوا لتنفيذ هجمات داخل الإمارات ، مشيرةً إلى أن السلطات

الإماراتية تمنع المتهمين الثمانية من رؤية أقاربهم ومحاميهم بطريقة

منتظمة.

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