مطالبات دولية بالتحقيق بشأن وفاة معتقلة إماراتية

2019/05/10 | 19:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إصابات جراء قمع الاحتلال لجمعة موحدون في مواجهة الصفقة شرق غزة

اصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال

القنابل الغازية المسيلة للدموع على المشاركين في الجمعة التاسعة

والخمسين لمسيرة العودة وكسر الحصار التي تحمل عنوان موحدون في

مواجهة الصفقة.

وأفادت مصادر طبية بأن قوات الاحتلال المتمركزة خلف التلال والكثبان

الرملية وداخل آلياتها العسكرية، باغتت عشرات الفتية والشبان العزل

عند اقترابهم من السياج الفاصل شرق المخيم بوابل من قنابل الغاز

المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

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