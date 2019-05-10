الصحة تعلن انجاز مسودة قانون “مكافحة التبغ”

2019/05/10 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

وزارة الصحة والبيئة، الجمعة ، انجاز مسودة قانون مكافحة “التبغ”، الذي قالت

أنه سيفرض ضرائب على التبغ، لأول مرة في العراق.

وذكرت

الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “بدعم وتوجيه من قبل

وزير الصحة والبيئة علاء الدين العلوان، قامت وزارتي الصحة والبيئة والمالية وبالتعاون

مع منظمة الصحة العالمية برنامج الامراض المزمنة ومكافحة التبغ وبدعم فني من خبراء

المنظمة في مكتب العراق، واقليم الشرق المتوسط والمكتب الرئيسي في جنيف، انجزت وزارة

الصحة مسودة قانون مكافحة التبغ والذي يتضمن فرض ضرائب على جميع منتجات التبغ ومن اجل

ضمان صحة المواطن وتقليل مضار التبغ ألتي تسبب وبائية عالية للامراض المزمنة وغيرها

من الامراض وكذلك الوفيات الناتجة عن هذه الامراض”.

وأوضحت

أن “فرض الضرائب علىً التبغ يعد المرة الاولى في العراق”.

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