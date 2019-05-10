رسميًا.. العراق يحتضن بطولة الأندية العربية للقوس والسهم

2019/05/10 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلن الاتحاد العراقي للقوس والسهم، موافقة الاتحاد العربي على إقامة بطولة الأندية العربية للعبة في محافظة السليمانية.

وافق المكتب التنفيذي للاتحاد العربي على إقامة بطولة الأندية العربية للقوس والسهم في محافظة السليمانية

قال رئيس الاتحاد سعد المشهداني في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للعبة، قد وافق على إقامة بطولة الأندية العربية في محافظة السليمانية خلال الاجتماع الذي عقد في السليمانية قبل أكثر من شهر".

أوضح أنه "تم تحديد إقامة البطولة مطلع شهر أيلول/سبتمبر المقبل، حيث ابدت كافة الدولة العربية، موافقتها للمشاركة في البطولة التي ستقام في السليمانية بمباركة عربية".

أشار إلى أن "كافة الإجراءات الإدارية والفنية قد انجزت لاستضافة البطولة من خلال تشكيل لجان متعددة لإظهار البطولة بما يتلاءم وحجم المشاركة".

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