الاتحاد الوطني: لم نحسم اسماء المرشحين للمناصب في حكومة وبرلمان كوردستان

2019/05/10 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني لطيف شيخ عمر يوم الجمعة ان المجلس القيادي لحزبه هو من سيحسم المناصب التي من استحقاق الحزب في حكومة وبرلمان اقليم كوردستان، نافيا في الوقت ذاته ما تتناقله وسائل اعلام من اسماء بهذا الصدد.

وقال شيخ عمر في تصريح نقله اعلام حزبه اليوم، ان جميع المناصب في الحكومة وبرلمان اقليم كوردستان التي ستناط للاتحاد الوطني الكوردستاني سيتم حسمها من قبل المجلس القيادي، مستدركا القول "لكن الى الان لم تتم تسمية اي شخص لتولي اي منصب".

يذكر ان برلمان اقليم كوردستان قد صادق على قانون تفعيل رئاسة الاقليم يوم الاربعاء وقد نشرته جريدة الوقائع الكوردستانية ليدخل حيز التنفيذ اذ من المتوقع ان يتم حسم الرئيس، وتكليف رئيس الوزراء الاسبوع المقبل.

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