2019/05/10 | 19:24

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السياسية

الجمعة 10 مايو 2019 | 07:06 مساءً | عدد القراءات : 26

الخارجية تتسلم طلبا من سلطنة عُمان لإعادة فتح سفارتها في بغداد

بغداد/...



قال وزير الخارجية، محمد علي الحكيم، الجمعة، تسلمنا رسالة من سلطنة عُمان لإعادة فتح سفارتها في بغداد.

وقال الحكيم في تغريدة اطلعت عليها "عين العراق نيوز"، "تسلمنا رسالة من وزير خارجية الشقيقة عُمان يوسف بن علوي يعلمني فيها بنية عُمان بإعادة فتح سفارتهم في بغداد".

واضاف، "نرحب كل الترحيب بمقدم الاخوة للعمل مع أشقائهم الدبلوماسيين العرب والأجانب، مرحبا بكم في بغداد".انتهى2

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