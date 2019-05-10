الخارجية تعلن تسلمها طلبًا من عُمان لإعادة فتح سفارتها في بغداد

2019/05/10 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

أعلن وزير الخارجية محمد علي الحكيم، اليوم الجمعة، تلقيه رسالة من نظير العماني يوسف بن علوي يعلمه بنية بلاده إعادة فتح سفارتها في بغداد.

وكتب الحكيم في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "تسلمنا رسالة من وزير خارجية الشقيقة عُمان السيد يوسف بن علوي يعلمني فيها بنية عُمان بإعادة فتح سفارتهم في بغداد".

وأضاف وزير الخارجية: "نرحب كل الترحيب بمقدم الاخوة للعمل مع أشقائهم الدبلوماسيين العرب والأجانب.



مرحبا بكم في بغداد".

بغداد اليوم- بغداد

دعا زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، الجمعة (10 أيار 2019)، للتوسط بين إيران والولايات المتحدة الامريكية للوقوف ضد أي حرب ستحدث في المنطقة، مطالبا بالوقت ذاته الحكومة الى إعادة العراق الى مصاف الدول المتقدمة سياسيا واقتصاديا.

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دعا رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، الجمعة، إلى الاسراع بحسم الوزارات الشاغرة، فيما حذر من استمرار الفراغ الحكومي.

وقال الحكيم في كلمة له بالذكرى العاشرة لرحيل عبد العزيز الحكيم، إن "هناك ملاحظات جدية تسجل على أدا

بغداد اليوم _ البصرة

أطلق تيار الحكمة، بزعامة عمار الحكيم، على محافظة البصرة تسمية "إقليم البصرة" ضمن تقسيم مسؤوليات تنظيماته، كما أظهرت صور نشرها إعلام التيار لمسؤولين فيه.

وقال مسؤول العلاقات الوطنية لإقليم البصرة في تيار الحكم

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