تدمير اسلحة متنوعة بحملة امنية استباقية غربي الانبار

2019/05/10 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..افاد مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار، الجمعة، بتدمير اسلحة وذخائر متنوعة بحملة امنية استباقية غربي الانبار .وقال المصدر في تصريح لـ/ المعلومة/ ان ” القوات الامنية وبمساندة طيران الجيش تمكنت من تدمير العشرات من الانفاق السرية والاستيلاء على اسلحة وذخائر متنوعة بعملية امنية استباقية استهدفت مناطق صحراوية قريبة من حدود […]

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