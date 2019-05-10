2019/05/10 | 19:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- خاص

باشرت مديرية دفاع مدني محافظة ديالى بنشر مفارز اطفاء في عموم المحافظة، وفق خطة معينة مع بدء حملة حصاد محصولي الحنطة والشعير، وتقوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى.. الدفاع المدني ينفذ حملة لنشر الوعي الوقائي في المحافظة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى.. الدفاع المدني ينفذ حملة لنشر الوعي الوقائي في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).