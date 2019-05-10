2019/05/10 | 19:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر الناطق باسم حركة أنصار الله محمد عبدالسلام إصرار الرئيس

الفرنسي على مواصلة بيع السلاح للسعودية بحجة أنه لا يستخدم ضد

المدنيين نفاق واضح غايته التملص من الجرائم.ودعا عبدالسلام في تغريدة له على حسابه في تويتر فرنسا والدول

المتورطة مع تحالف العدوان إلى إيقاف بيع الأسلحة للرياض وأبوظبي.يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال في وقت سابق إنه يتحمل

"مسؤولية" بيع أسلحة فرنسية للسعودية والإمارات يمكن أن يتم نشرها في

اليمن، مؤكداً الحصول على "ضمانات" بعدم استخدامها ضد المدنيين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبدالسلام يدعو فرنسا إلى إيقاف بيع الأسلحة للرياض وأبو ظبي) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبدالسلام يدعو فرنسا إلى إيقاف بيع الأسلحة للرياض وأبو ظبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).