حملة أمنية إستباقية غربي الأنبار تسفر عن العثور على أسلحة وأعتدة

2019/05/10 | 19:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار، الجمعة، بتدمير اسلحة

وذخائر متنوعة بحملة امنية استباقية غربي الانبار .

وقال المصدر أن القوات الامنية وبمساندة طيران الجيش تمكنت من تدمير

العشرات من الانفاق السرية والاستيلاء على اسلحة وذخائر متنوعة

بعملية امنية استباقية استهدفت مناطق صحراوية قريبة من حدود نينوى

من الجهة الغربية للمحافظة ضمن خطة القضاء على خلايا مجرمي داعش في

المناطق الصحراوية القريبة من الشريط الحدودي مع سوريا ".

واضاف ان" القوات الامنية تمكنت ايضاً من تدمير عدد من الانفاق

السرية والمضافات والسواتر الترابية ، مبيناً ان" الحملة جاءت على

خلفية ورود معلومات استخبارية تفيد بوجود اسلحة من مخلفات عصابات

داعش الاجرامية في المناطق المستهدفة .

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