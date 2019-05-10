2019/05/10 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

كشفت

وزارة الخارجية اليوم الجمعة، عن تلقيها ابلاغا من نظيرتها العمانية، تبلغها بنيتها

اعادة افتتاح سفارتها في بغداد.

وقالت

الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “سلطنة عمان ابلغتنا

بنيتها اعادة فتح سفارتها في بغداد، لتنشيط العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مرة اخرى”.

يشار

الى ان الخارجية العراقية، كانت قد طلبت رسميا من سلطنة عمان، اعادة افتتاح سفارتها

في بغداد، عام 2015، بعد مقابلة جمعت وزير الخارجية انذاك ابراهيم الجعفري، بنظيره

العماني يوسف بن علوي.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلطنة عُمان تنوي إعادة فتح سفارتها في بغداد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سلطنة عُمان تنوي إعادة فتح سفارتها في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).