2019/05/10 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فريق المضمار العراقي يتعادل سلباً دون اهداف مع فريق ريزالتس فيتامين في اولى مبارياته ضمن بطولة الروضان الدولية لكرة الصالات الجارية حالياً بالكويت

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