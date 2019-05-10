الخارجيـة : عمان تعتزم اعادة فتح سفارتهـا في بغداد

2019/05/10 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلمت وزارة الخارجية ابلاغا رسميا من نظيرتها العمانية تعتزم فيـه اعادة فتح سفارتها في بغداد.وذكرت وزارة الخارجية ، ان “سلطنة عمان ابلغتنا نيتها اعادة فتح سفارتها في بغداد، لتنشيط العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مرة اخرى”.وكانت الخارجية العراقية طلبت رسميا من سلطنة عمان اعادة فتح سفارتها في بغداد عام 2015، وذلك بعد مقابلة جمعت […]

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