مطلب جديد لــ تحالف

2019/05/10 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

طالب تحالف سائرون الذي يتزعمه مقتدى الصدر تعليقا من الحكومة العراقية حول ما ذكره مارك روبيو عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي حول عدد القوات الأمريكية المتواجدة في العراق.

قال صباح العكيلي النائب عن التحالف في تصريحات اليوم، إن ما أورده النائب الأمريكي من أن هناك 50 ألف...

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