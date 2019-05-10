عشرة ملايين توقيع امام الكونغرس لعزل ترامب

2019/05/10 | 20:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع أكثر من عشرة ملايين أميركي، بشكل إجمالي، على عرائض تطلب من الكونغرس، بدء عملية سحب الثقة من الرئيس دونالد ترامب وعزله عن السلطة.

وعرض النائبان

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